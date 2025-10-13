Calcio Uisp a 11 | arriva l' Aston Uella da Carrara e sbaraglia la concorrenza
La Spezia, 13 ottobre 2025 – Dopo tre turni, resta solo una squadra a punteggio pieno, tra i due gironi del calcio Uisp a 11 provinciale. Nel campionato curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra, è l' Aston Uella Carrara a infilare il terzo acuto di fila, leader solitaria nel secondo raggruppamento, mentre nel primo in testa rimangono in testa Blues Boys (che butta giù dalla vetta l'Amatori Castelnuovo) e Sporting Bacco, che hanno nello score due successi e un pareggio. Da segnalare tante doppiette, i particolare quelle nelle sfide tra Virgoletta e Ritrovo Filetta, e tra Sesta Godano e Us Ceserano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
