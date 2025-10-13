Calcio Terza categoria L’Upp supera 2-0 la Virtus San Rocco e Meroni al top

Lo 0-0 tra Ancaiano e Sporting Gracciano, anticipo di sabato, ha aperto la seconda giornata del girone senese di Terza. Ieri era atteso il confronto stracittadino tutto poggibonsese tra Virtus Biancoazzurra e Upp. Ha vinto l’Upp, 2-0, grazie ai centri di Bartalini e Calamassi. Il San Rocco ha battuto nettamente il CUS Siena con le firme di Merka e, due volte, Passaretti. La doppietta di Pieri e la rete di Macchiarelli, permettono al Meroni di avere la meglio, 3-1, sul Chiusdino, in rete con Alusine. Fra Pievescola e Geggiano è festival del gol. Prevale il Geggiano, fuori casa, col punteggio di 3-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. L’Upp supera 2-0 la Virtus. San Rocco e Meroni al top

