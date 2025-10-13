Calcio Seconda | Tirrenia sale in vetta
Pisa 13 ottobre – In Seconda Categoria nel girone G venti reti realizzate nelle otto sfide in programma della quarta giornata del girone di andata. Sei vittorie e due pareggi che consegnano la vetta della classifica a due squadre con nove punti. Ponte a Cappiano e Tirrenia comandano con tre vittorie ed una sconfitta in questo inizio di stagione. Il Ponte a Cappiano ha vinto 0 – 1 sul campo del Corazzano grazie ad una rete messa a segno da Mecca, mentre il Tirrenia di mister Paci ha espugnato 1 – 2 il campo della neopromossa Porta a Lucca. Il Crespina perde la testa solitria della classifica bloccato sul pareggio interno a reti bianche dagli ospiti delle Capanne (0 – 0). 🔗 Leggi su Lanazione.it
