Calcio Qualificazioni Mondiali 2026 | i risultati di oggi Pareggia la Francia bene la Germania

Oasport.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo turno per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Otto le partite in campo stasera: non sono mancate le sorprese, a partire dal pareggio della Francia in casa dell’Islanda. I vice campioni del mondo sono prima passati in svantaggio, poi hanno ribaltato il risultato per poi essere nuovamente raggiunti. Convince la Germania che batte 1-0 in trasferta l’Irlanda del Nord con la rete del nuovo fuoriclasse Nick Woltemade. Molto bene il Belgio che cala il poker in casa del Galles: a segno due volte su rigore Kevin De Bruyne nel 4-2. Vincono anche Slovacchia, Kosovo e Ucraina. TUTTI I RISULTATI ODIERNI. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio qualificazioni mondiali 2026 i risultati di oggi pareggia la francia bene la germania

© Oasport.it - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: i risultati di oggi. Pareggia la Francia, bene la Germania

Scopri altri approfondimenti

calcio qualificazioni mondiali 2026Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: risultati, date e orari - Ancora fitto il programma delle partite europee: stasera, lunedì 13 ottobre, in campo la Francia in ... Segnala sport.sky.it

calcio qualificazioni mondiali 2026Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: i risultati di oggi. Pareggia la Francia, bene la Germania - Otto le partite in campo stasera: non sono mancate le sorprese, a partire dal pareggio della ... Riporta oasport.it

calcio qualificazioni mondiali 2026Qualificazioni Mondiali 2026: Slovenia-Svizzera, le probabili formazioni - Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Segnala sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Qualificazioni Mondiali 2026