Calcio Qualificazioni Mondiali 2026 | i risultati di oggi Pareggia la Francia bene la Germania
Nuovo turno per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Otto le partite in campo stasera: non sono mancate le sorprese, a partire dal pareggio della Francia in casa dell’Islanda. I vice campioni del mondo sono prima passati in svantaggio, poi hanno ribaltato il risultato per poi essere nuovamente raggiunti. Convince la Germania che batte 1-0 in trasferta l’Irlanda del Nord con la rete del nuovo fuoriclasse Nick Woltemade. Molto bene il Belgio che cala il poker in casa del Galles: a segno due volte su rigore Kevin De Bruyne nel 4-2. Vincono anche Slovacchia, Kosovo e Ucraina. TUTTI I RISULTATI ODIERNI. 🔗 Leggi su Oasport.it
