Calcio Promozione Un bel Forte avvicina la vetta
FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi supera per 2-0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. E’ stata una partita equilibrata, avvincente nel secondo tempo quando i due allenatori si sono giocati l’intero potenziale offensivo per vincere la gara. L’equilibrio l’ha rotto l’ingresso nella ripresa di Mengali Matteo che ha allargato le maglie della difesa avversaria. Primo tempo molto equilibrato, le occasioni sono rare. Nella ripresa accade di tutto. Il risultato potrebbe pendere da una parte o dall’altra a decidere saranno gli episodi, e la qualità superiore di Barsottini e Zambarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - promozione
Calcio Promozione. Per le tre senesi obiettivi diversi. Ecco le amichevoli
Dalla Regione il contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale
Calcio Promozione. Per la Sinalunghese un test di lusso a casa Fiorentina
Calcio (Promozione Girone B): Real Casale-Atessa 4-0 (Terza rete, 11’st Alessandro Molino) - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 6^ GIORNATA, INVICTA MATERA TRAVOLGE ACS ‘09 AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO: 4-0 - X Vai su X
Calcio Promozione. Un bel Forte avvicina la vetta - 0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. Segnala msn.com
Calcio, Promozione: il Villafranca raggiunge la Futura in vetta, sconfitta del Città di Galati - Il Città di Villafranca raggiunge la Futura Brolo in vetta alla classifica del Campionato di Promozione Girone B, grazie al ... 98zero.com scrive