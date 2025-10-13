calcio promozione un bel forte avvicina la vetta

FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi supera per 2-0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. E’ stata una partita equilibrata, avvincente nel secondo tempo quando i due allenatori si sono giocati l’intero potenziale offensivo per vincere la gara. L’equilibrio l’ha rotto l’ingresso nella ripresa di Mengali Matteo che ha allargato le maglie della difesa avversaria. Primo tempo molto equilibrato, le occasioni sono rare. Nella ripresa accade di tutto. Il risultato potrebbe pendere da una parte o dall’altra a decidere saranno gli episodi, e la qualità superiore di Barsottini e Zambarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

