Calcio Promozione Un bel Forte avvicina la vetta

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi supera per 2-0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. E’ stata una partita equilibrata, avvincente nel secondo tempo quando i due allenatori si sono giocati l’intero potenziale offensivo per vincere la gara. L’equilibrio l’ha rotto l’ingresso nella ripresa di Mengali Matteo che ha allargato le maglie della difesa avversaria. Primo tempo molto equilibrato, le occasioni sono rare. Nella ripresa accade di tutto. Il risultato potrebbe pendere da una parte o dall’altra a decidere saranno gli episodi, e la qualità superiore di Barsottini e Zambarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio promozione un bel forte avvicina la vetta

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Un bel Forte avvicina la vetta

In questa notizia si parla di: calcio - promozione

Calcio Promozione. Per le tre senesi obiettivi diversi. Ecco le amichevoli

Dalla Regione il contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale

Calcio Promozione. Per la Sinalunghese un test di lusso a casa Fiorentina

calcio promozione bel forteCalcio Promozione. Un bel Forte avvicina la vetta - 0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. Segnala msn.com

calcio promozione bel forteCalcio, Promozione: il Villafranca raggiunge la Futura in vetta, sconfitta del Città di Galati - Il Città di Villafranca raggiunge la Futura Brolo in vetta alla classifica del Campionato di Promozione Girone B, grazie al ... 98zero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Promozione Bel Forte