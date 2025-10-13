ACQUAVIVA 1 RUFINA 0 ACQUAVIVA: Bellucci, Muccifori, Laudani, Pandolfi, Bianchi, D’Antonio, Borgheresi (72’ Landi), Cappelli (69’ Favilli), Fiorilli (72’ Ferretti), Biscaro Parrini (86’ Rihani). Allenatore Cresti. RUFINA: Moretti, Sequi, Chiarello, Grazzini, Gori, Gurioli, Rachidi, Riccioni, Ceramelli, Bachi, Maccari. Allenatore Puglioli. Rete: 40’ Fiorilli. ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – L’Acquaviva torna alla vittoria e si rilancia in classifica. Tre punti fondamentali ottenuti contro una Rufina quadrata e combattiva ma che i nostri hanno affrontato con il giusto piglio di squadra e con una prestazione generosa, orgogliosa e determinata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Graffio Acquaviva! Decide il gol di Fiorilli