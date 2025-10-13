Calcio Napoli sorrisi dall’infermeria | Politano verso il rientro Buongiorno spera nella convocazione

L’attaccante del Calcio Napoli ha smaltito la lesione al gluteo e potrebbe essere titolare sabato a Torino. Il difensore lavora per esserci contro la sua ex squadra, ma con chance ridotte di partire dall’inizio. Buone notizie dall’infermeria azzurra a inizio settimana, a pochi giorni dal ritorno del campionato. Matteo Politano sembra aver messo alle spalle . 🔗 Leggi su 2anews.it

