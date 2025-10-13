Calcio in lutto Italia sconvolta | che dramma

Glieroidelcalcio.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta il mondo del calcio è in lutto: la notizia della scomparsa del grande calciatore ha gettato nello sconforto tutti i tifosi. L’Italia sportiva deve fare i conti con un altro dolorosissimo lutto. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia della scomparsa del calciatore che per anni ha scritto pagine indelebili con il suo club. Il mondo del calcio sta quindi vivendo un momento di grande sconforto: tanti i messaggi di cordoglio comparsi anche sui social per ricordare il grande atleta. Giorgio Bartolini è venuto a mancare all’età di 89 anni: da qualche giorno era ricoverato in ospedale per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

calcio in lutto italia sconvolta che dramma

© Glieroidelcalcio.com - Calcio in lutto, Italia sconvolta: che dramma

In questa notizia si parla di: calcio - lutto

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

Lutto nel calcio italiano: è morto a 64 anni Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: morto Celeste Pin, ex Fiorentina. Ipotesi suicidio

Perché Israele gioca con il lutto al braccio contro l’Italia nella partita di qualificazione ai Mondiali - Perché Israele la indossa nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Italia? Scrive fanpage.it

Calcio: Futsal, l'Italia batte il Kazakistan e vola a Euro 2026 - 3 ai rigori contro il favoritissimo Kazakhistan ad Astana e si qualificano agli Europei 2026. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Lutto Italia Sconvolta