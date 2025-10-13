Calcio in lutto Italia sconvolta | che dramma

Ancora una volta il mondo del calcio è in lutto: la notizia della scomparsa del grande calciatore ha gettato nello sconforto tutti i tifosi. L’Italia sportiva deve fare i conti con un altro dolorosissimo lutto. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia della scomparsa del calciatore che per anni ha scritto pagine indelebili con il suo club. Il mondo del calcio sta quindi vivendo un momento di grande sconforto: tanti i messaggi di cordoglio comparsi anche sui social per ricordare il grande atleta. Giorgio Bartolini è venuto a mancare all’età di 89 anni: da qualche giorno era ricoverato in ospedale per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

