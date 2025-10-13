Calcio Eccellenza Toscana Asta Taverne e Mazzola si prendono un punto a testa Qualche emozione nel finale ma nessuno trova il gol

ASTA TAVERNE 0 MAZZOLA 0 ASTA TAVERNE: Cefariello, Curcio, Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Baroni (70’ Taflaj), Mussi, Bandini (75’ Violante), Neri (70’ Piliu), Cavallini. Panchina: Lombardini, Manenti, Galardi, Amadori, Cocco, Panicucci. Allenatore Bartoli. MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (70’ Puppato), Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj, Camilli (63’ Barducci), De Filippo (86’ Capezzuoli), Discepolo, Corsi. Panchina: Ciupi, Gucci, Pagliai, Gianassi, Scardigli, Turillazzi. Allenatore Ghizzani. Arbitro Kercaj di Pistoia (Rocchi ed Egitto). Note – Ammoniti De Vitis; espulso: Saitta; angoli 3-5; recupero: 1’ pt e 6’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. Asta Taverne e Mazzola si prendono un punto a testa. Qualche emozione nel finale ma nessuno trova il gol

