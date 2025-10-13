Calcio Eccellenza | grande vittoria in rimonta per il San Giuliano

Pisa 13 ottobre – Una vittoria, una sconfitta ed un pareggio per le nostre squadre di Eccellenza toscana, girone A in questa quinta giornata di andata di campionato. Il Fratres Perignano rimane a cinque punti dopo essere stato sconfitto in casa 0 – 1 allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ dagli ospiti del Fucecchio. Gare generosa ma problematica per la squadra di mister Fanani che al 26’ incassa la rete di Fiorini e non riesce a pervenire al pareggio. Questo il tabellino della sfida. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Magliocca, Vittorini, Meucci, Remedi L., Mearini, Giordani, Pagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

