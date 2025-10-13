Calcio Eccellenza | grande vittoria in rimonta per il San Giuliano
Pisa 13 ottobre – Una vittoria, una sconfitta ed un pareggio per le nostre squadre di Eccellenza toscana, girone A in questa quinta giornata di andata di campionato. Il Fratres Perignano rimane a cinque punti dopo essere stato sconfitto in casa 0 – 1 allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ dagli ospiti del Fucecchio. Gare generosa ma problematica per la squadra di mister Fanani che al 26’ incassa la rete di Fiorini e non riesce a pervenire al pareggio. Questo il tabellino della sfida. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Magliocca, Vittorini, Meucci, Remedi L., Mearini, Giordani, Pagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: calcio - eccellenza
Calcio Eccellenza, a Forlì il centrocampista ex Gambettola. Fcr, un altro rinforzo: Franchini
Calcio. Eccellenza: un Cenaia molto ambizioso
Calcio. Eccellenza: San Giuliano, grandi manovre
Calcio, Eccellenza: finisce in pareggio 1-1 il derby tra Battipagliese ed Ebolitana - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, ECCELLENZA LUCANA, 6^ GIORNATA, MATERA CITTÀ DEI SASSI ASFALTA LA VULTUR AL PASQUALE CORONA DI RIONERO IN VULTURE: 0-3 - X Vai su X
Calcio. Eccellenza: grande vittoria in rimonta per il San Giuliano - Pisa 13 ottobre – Una vittoria, una sconfitta ed un pareggio per le nostre squadre di Eccellenza toscana ... Da lanazione.it
Calcio, Eccellenza B. Il Vittoria ruggisce: Leonzio battuto, l’Avola è a un passo - Con una vittoria netta e convincente conquistata questo pomeriggio ... Segnala radiortm.it