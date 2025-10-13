Calcio e diritti tv in Francia la nuova frontiera sono gli streamer

Dalla Francia arriva la possibile svolta per i diritti tv nel calcio. La Federazione francese ha infatti annunciato un accordo completamente nuovo per le gare della propria nazionale Under 21. Per le prossime due stagioni, fino agli Europei 2027 (ma esclusa la fase finale), a trasmettere le partite sarà Zack Nani. Si tratta di un noto streamer francese, che vanta migliaia di follower sulle due piattaforme su cui mostrerà le gare: YouTube e Twitch. Partirà già dal 13 ottobre con il match tra Francia ed Estonia allo Stade des Alpes di Grenoble, valido per le qualificazioni agli Europei. Nani vanta 1,5 milioni di seguaci su Twitch e punta a una maggiore interazione durante ogni partita. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Calcio e diritti tv, in Francia la nuova frontiera sono gli streamer

