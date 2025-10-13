Calcio donne serie B | decisiva la doppietta della centrocampista Prima vittoria grazie a Vlassopoulou

ACF AREZZO 2 FROSINONE 1 ACF AREZZO: Di Nallo, Viesti, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bossi (Ghio 59’), Termentini (Martino 59’), Lorieri (Nasoni E. 85’), Fortunati, Razzolini (Barsali 85’) Allenatore: Benedetti FROSINONE: Nardi, Neddar, Nayedonova, Cinquegrana, Nocchi (Stibel 85’), Battistini (De Matteis 76’), Tata, Kraivanova, Costa, Coady, Dezotti Preedin (Licari 85’) Allenatore: Foglietta RETI: Vlassopoulou 23’ e 71’, Tata 43’ NOTE: Ammonite: Tuteri, Nocchi, Lorieri; Angoli: 5-1; Recupero tempi: 3’ + 5’ AREZZO Torna al successo l’Arezzo femminile che batte 2-1 il Frosinone e conquista anche la prima vittoria casalinga del suo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

