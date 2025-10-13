Calcio donne serie B | decisiva la doppietta della centrocampista Prima vittoria grazie a Vlassopoulou
ACF AREZZO 2 FROSINONE 1 ACF AREZZO: Di Nallo, Viesti, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bossi (Ghio 59’), Termentini (Martino 59’), Lorieri (Nasoni E. 85’), Fortunati, Razzolini (Barsali 85’) Allenatore: Benedetti FROSINONE: Nardi, Neddar, Nayedonova, Cinquegrana, Nocchi (Stibel 85’), Battistini (De Matteis 76’), Tata, Kraivanova, Costa, Coady, Dezotti Preedin (Licari 85’) Allenatore: Foglietta RETI: Vlassopoulou 23’ e 71’, Tata 43’ NOTE: Ammonite: Tuteri, Nocchi, Lorieri; Angoli: 5-1; Recupero tempi: 3’ + 5’ AREZZO Torna al successo l’Arezzo femminile che batte 2-1 il Frosinone e conquista anche la prima vittoria casalinga del suo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - donne
Calcio, Europei donne: Italia KO ai supplementari, Inghilterra in finale
Calcio femminile, Brescia non dimentica e rilancia: “Serve supporto anche alle donne”
Rimini calcio nel caos: le donne, gli australiani, i soldi. Il direttore sportivo: “Aggredito”
- Le stelle di Women’s EURO 2025 da tenere d'occhio in Women’s Champions League - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Calcio donne serie B: decisiva la doppietta della centrocampista. Prima vittoria grazie a Vlassopoulou - FROSINONE: Nardi, Neddar, Nayedonova, Cinquegrana, Nocchi (Stibel 85’), Battistini (De Matteis 76’), Tata, Kraivanova, Costa, Coady, Dezotti Preedin (Licari 85’) Allenatore: Foglietta NOTE: Ammonite: ... Scrive sport.quotidiano.net
Calcio donne serie B: le amaranto per il riscatto. Razzolini & C. vanno all’assalto del Frosinone - È una gara delicata quella che l’Arezzo calcio femminile disputa oggi, in casa al centro sportivo "Bruno Nespoli", contro ... Lo riporta sport.quotidiano.net