Calcio Dilettanti | Mobilieri riparte Urbino crolla
Pisa 13 ottobre – In Promozione cade in casa l’Urbino Taccola allo Stadio Comunale di Uliveto Terme. Il Montelupo ribalta l’iniziale immediato vantaggio ulivetese con bomber Chicchiarelli e si impone 1 – 3. Ecco il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Romeo, Zaccagnini F., Bellagamba, Taglioli Lo., Petri, Cresci, Castellacci, Bracci, Guelfi D., Chicchiarelli. A disposizione Cocozza, Pellegrini, Zaccagnini C., Langella, Vitillo, Cei, Campera, Tiozzo, Cosi. All. Giannini Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Ferrmaca, Ndaw, Cintelli. A disposizione Boretti, Pucci, Pasqualetti, Chelini, Frilli, Cerrini, Celestre, Tersigni, Aprea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Silvio Orlandini è morto a 80 anni in Brasile, era un’anima del calcio dilettanti
Calcio dilettanti. La Centese porta a casa Pellielo
