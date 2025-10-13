Calcio Dilettanti | Mobilieri riparte Urbino crolla

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 13 ottobre – In Promozione cade in casa l’Urbino Taccola allo Stadio Comunale di Uliveto Terme. Il Montelupo ribalta l’iniziale immediato vantaggio ulivetese con bomber Chicchiarelli e si impone 1 – 3. Ecco il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Romeo, Zaccagnini F., Bellagamba, Taglioli Lo., Petri, Cresci, Castellacci, Bracci, Guelfi D., Chicchiarelli. A disposizione Cocozza, Pellegrini, Zaccagnini C., Langella, Vitillo, Cei, Campera, Tiozzo, Cosi. All. Giannini Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Ferrmaca, Ndaw, Cintelli. A disposizione Boretti, Pucci, Pasqualetti, Chelini, Frilli, Cerrini, Celestre, Tersigni, Aprea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio dilettanti mobilieri riparte urbino crolla

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Mobilieri riparte, Urbino crolla

In questa notizia si parla di: calcio - dilettanti

Silvio Orlandini è morto a 80 anni in Brasile, era un’anima del calcio dilettanti

Calcio dilettanti

Calcio dilettanti. La Centese porta a casa Pellielo

calcio dilettanti mobilieri riparteCalcio. Dilettanti: Mobilieri riparte, Urbino crolla - Il Montelupo ribalta l’iniziale immediato vantaggio ulivetese con bomber Chicchiarelli e si impone ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Dilettanti Mobilieri Riparte