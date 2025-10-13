Calcio a 5 Opes eliminato lo Zeta Club Coccinella e Fast Car si scontrano in finale
Bar la Coccinella-Fast Car sarà la Finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” del Torneo Settembre Opes 2025, stesse protagoniste della scorsa edizione quando il Bar la Coccinella si impose con il punteggio di 3-2. Il Bar la Coccinella si aggiudica la supersfida in semifinale contro lo Zeta Club Ferrara. Dopo un primo tempo equilibrato, il vantaggio arriva a 20 secondi dallo scadere: Sgargetta dalla trequarti di destra taglia il campo per Rossi, Bosi è in traiettoria, ma compie una finta e lascia scorrere, Rossi stoppa e calcia di sinistro, palo, sulla ribattuta proprio Bosi mette dentro da vero opportunista, 1-0 all’intervallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - opes
Calcio a 5 Opes, la finale che non ti aspetti
Calcio Opes. Calcio ’camminato’, tappa a Voghiera
Calcio a 5 Opes. Zeta Club capolista nel girone. Foto Express cade a sorpresa nel B
Una nuova opportunità di stage presso gli uffici di Opes Piacenza e Calcio Amatoriale Italiano !!! Invia la tua candidatura entro il 12 febbraio a [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5 Opes. La Coccinella e Zeta Club si sfideranno in semifinale - Nei quarti di finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” tutte gare tiratissime, 2 finiscono ai rigori e una si decide all’ultimo respiro. Scrive ilrestodelcarlino.it
Calcio a 5 Opes, la finale che non ti aspetti - Nel tabellone A Banca Mediolanum, in quella che da tutti era considerata la finale anticipata, l’Hurly Burly sconfigge l’Infortunistica con una rimonta che a giudicare dai primi 16’ sembrava del tutto ... Segnala ilrestodelcarlino.it