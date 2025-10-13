Calcio a 5 Opes eliminato lo Zeta Club Coccinella e Fast Car si scontrano in finale

Bar la Coccinella-Fast Car sarà la Finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” del Torneo Settembre Opes 2025, stesse protagoniste della scorsa edizione quando il Bar la Coccinella si impose con il punteggio di 3-2. Il Bar la Coccinella si aggiudica la supersfida in semifinale contro lo Zeta Club Ferrara. Dopo un primo tempo equilibrato, il vantaggio arriva a 20 secondi dallo scadere: Sgargetta dalla trequarti di destra taglia il campo per Rossi, Bosi è in traiettoria, ma compie una finta e lascia scorrere, Rossi stoppa e calcia di sinistro, palo, sulla ribattuta proprio Bosi mette dentro da vero opportunista, 1-0 all’intervallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

