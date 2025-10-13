Calcio 5 Forlì spettacolo e carattere | pari pirotecnico contro la Due G Futsal Parma

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pari pirotecnico e tante emozioni al Pala Bono di Parma, dove il Forlì Calcio 5 ha conquistato un punto prezioso nel 4-4 contro la Due G Futsal. Un risultato maturato al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di colpi di scena, che consente ai biancorossi di restare al comando della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

