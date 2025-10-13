Calci e pugni 2 donne aggredite nel napoletano | arrestati i mariti
Le due donne sono state prese a calci e pugni dai rispettivi mariti. Una delle due vittime, aveva sporto denuncia dopo una precedente aggressione. Picchiate, prese a calci e pugni, minacciate con un coltello davanti ai figli minorenni: è quanto accaduto a due donne, aggredite dai mariti nel napoletano. Entrambi gli uomini sono stati arrestati . 🔗 Leggi su 2anews.it
