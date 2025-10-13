Calabritto28 apre a Napoli | il lusso raccontato dalla cura artigiana

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 11 ottobre 2025 si è svolta l’inaugurazione del nuovo showroom Calabritto28, ospitato nel prestigioso Palazzo Calabritto in via Calabritto 20. L’apertura ha raccolto clienti, collezionisti e appassionati di design in una serata che ha messo in luce l’identità del marchio: un lusso misurato e fondato sulla lavorazione manuale e sull’attenzione al dettaglio. Con l’apertura di via Calabritto, Calabritto28 ha consolidato la propria missione: promuovere un’idea di lusso autentico basata sulla cura, sulla qualità dei materiali e sulla sapienza. Uno spazio pensato per la tradizione e l’innovazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

