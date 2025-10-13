Calabria Campania e Sicilia sono le regioni con il tasso di occupazione più basso del 2024

Nel 2024, la Calabria, la Campania e la Sicilia sono state le regioni europee con il tasso di occupazione più basso in Ue nel 2024 nella fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni, attestandosi rispettivamente al 48,5%, al 49,4% e al 50,7%. La Puglia ha fatto registrare un tasso del 55,3%. Lo riporta l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

**Regionali: c.destra alle prese con Veneto e Campania, si apre partita in Calabria**

Regionali, centrodestra alle prese con Veneto e Campania: si apre partita in Calabria

Calabria, Campania e Sicilia sono le regioni con il tasso di occupazione più basso del 2024 - Nel 2024, la Calabria, la Campania e la Sicilia sono state le regioni europee con il tasso di occupazione più basso in Ue nel 2024 nella fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni, attestandosi rispettivamente al 48,5%, al 49,4% e al 50,7%. La Puglia ha fatto registrare un tasso del 55,3%.

Incendi 2025, l'Italia in fiamme: bruciati quasi 900 km². Sicilia, Calabria, Puglia e Campania le più colpite - 600 grandi incendi boschivi, per una superficie totale bruciata di quasi 890 km².