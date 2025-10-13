Caivano l' annuncio di don Patriciello | Oggi fiaccolata al Parco Verde

Dopo la Messa delle ore 19,30 di oggi, «faremo una fiaccolata, con la Madonnina di Fatima, al Parco Verde, in Caivano. Grazie! Dio vi benedica». Lo annuncia sui social il parroco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

