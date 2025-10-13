Caivano fiaccolata al Parco Verde don Patriciello e il proiettile | Voglio bene a Vittorio ma dica chi lo ha mandato

Circa 500 fedeli stanno prendendo parte ad una fiaccolata, con la statua della Madonna di Fatima, lungo le strade del Parco Verde a Caivano. La presenza di tante persone «è la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Caivano, fiaccolata al Parco Verde, don Patriciello e il proiettile: «Voglio bene a Vittorio, ma dica chi lo ha mandato»

In questa notizia si parla di: caivano - fiaccolata

Caivano, l'annuncio di don Patriciello: «Oggi fiaccolata al Parco Verde»

Caivano, fiaccolata al Parco Verde. Don Patriciello: «Il male si denuncia per amore del bene». Il prefetto di Bari: «Qui lo Stato è presente»

Buona domenica. Vi ricordo che domani, Lunedì 13 ottobre, dopo la Messa delle ore 19,30, faremo una fiaccolata, con la Madonnina di Fatima, al Parco Verde, in Caivano. La vostra presenza sarà fonte di gioia. Se potete, venite. Grazie! Dio vi benedica. Padr - facebook.com Vai su Facebook

Caivano, fiaccolata al Parco Verde. Il prefetto di Bari: «Qui lo stato è presente» - «La fiaccolata al Parco Verde è solo simbolica, ma un atto di risveglio della comunità del Parco Verde. Lo riporta ilmattino.it

Caivano, fiaccolata al Parco Verde. Don Patriciello: «Il male si denuncia per amore del bene». Il prefetto di Bari: «Qui lo stato è presente» - La presenza di tante persone «è la testimonianza che la solidarietà nei confronti di don Patriciello non è mai venuta meno e che si sta irrobustendo giorno ... Riporta msn.com