Caianello fugge a piedi dopo inseguimento in auto | fermato dalla Polizia Autostradale
Personale della Sottosezione Polizia Autostradale di Caserta Nord, nei giorni scorsi, bloccava un'autovettura inseguita da altra pattuglia della Sottosezione Autostradale di Cassino, sulla tratta autostradale A1 direzione Napoli, nei pressi del comune di Caianello (CE). In particolare, gli Agenti di Cassino, durante un normale servizio di pattuglia sull'autostrada A1, notavano un'autovettura, Ford Kupra, con una persona a bordo, ferma sulla corsia di emergenza; i poliziotti con l'intento di dare assistenza, si avvicinavano all'auto in sosta, ma nel momento in cui l'autista notava l'auto della polizia, si dava a precipitosa fuga.