Cagnolino cade per 10 metri in una scarpata | delicato intervento per recuperare ‘Puffetta’
Ascoli, 13 ottobre 2025 – Nella serata di ieri a Comunanza, sui monti Sibillini, un cane di piccola taglia è scivolato in una scarpata, finendo sul letto di un torrente. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20:30, quando l’animale, sfuggito al controllo della proprietaria durante una passeggiata, è caduto per circa dieci metri lungo il pendio, rimanendo bloccato tra la vegetazione e le rocce. Immediata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con una squadra proveniente dalla Centrale. Gli operatori, dopo aver individuato il punto esatto in cui si trovava il cane, hanno messo in atto le tecniche Saf (speleo, alpino, fluviale) per calarsi in sicurezza lungo la scarpata e raggiungere l’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
