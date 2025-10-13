Cagliari 62enne aggredito nei parcheggi di un supermercato | identificati due minorenni

L'uomo, che era in bicicletta, è stato spinto, preso a calci e fatto cadere a terra. Nel mentre, qualcuno filmava la scena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, 62enne aggredito nei parcheggi di un supermercato: identificati due minorenni

