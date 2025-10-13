caccia al misterioso maurizio legato al fiume di contanti usciti dai conti dei sempio

È caccia a «quei signori lì» per ricostruire il giro di soldi e carte secretate che ha portato all'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. E spunta il nome di Maurizio, un uomo la cui identità è al momento ignota, ma sul quale si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti, visto che nelle intercettazioni dell'epoca sono proprio i Sempio a nominarlo, senza mai pronunciarne il cognome, riferendosi a un incontro nei giorni caldi in cui dal loro conto usciva il fiume di contanti svanito nel nulla. Una circostanza che ha acceso i sospetti dei carabinieri del Reparto Operativo di Milano e dei finanzieri di Brescia e Pavia, i quali stanno facendo luce sulla corruzione in atti giudiziari contestata all'ex procuratore aggiunto Mario Venditti che archiviò Sempio in tempi record, seguendo i soldi, quei 35mila euro ritirati in contanti sotto soglia per evitare la tracciabilità, e le persone, coloro che si sono prestate al passaggio di denaro e chi avrebbe fornito all'indagato le carte secretate del fascicolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

