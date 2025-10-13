Bus in Sudafrica esce di strada e precipita lungo un pendio | 42 vittime tra loro una bambina di 10 mesi

Un autobus che domenica stava viaggiando dal Sudafrica verso lo Zimbabwe è uscito di strada nei pressi di un tornante su un tratto montuoso, per poi cadere lungo un pendio ribaltandosi. 42 persone sono morte e 49 sono rimaste ferite. Non sono ancora note le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti - Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Secondo tg24.sky.it

Incidente mortale di un autobus in Sudafrica: 42 vittime e una tragedia da non dimenticare - Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità locale in Sudafrica, dove un bus in viaggio dall’Eastern Cape verso lo Zimbabwe e il Malawi ha subito un terribile sinistro. Riporta notizie.it