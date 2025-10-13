Bus esce di strada e precipita nel vuoto | decine di vittime

Tvzap.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la provincia sudafricana del Limpopo nel pomeriggio di domenica 12 ottobre. Un autobus proveniente da Gqeberha, situata nella Provincia del Capo Orientale, e diretto verso lo Zimbabwe ha perso il controllo in un tratto montuoso dell’autostrada, finendo per precipitare da un pendio. Il veicolo trasportava decine di passeggeri, in gran parte cittadini dello Zimbabwe e del Malawi, molti dei quali stavano facendo ritorno nei loro Paesi d’origine. Leggi anche: Scomparso da 15 anni, ora la scoperta da brividi: come l’hanno trovato Leggi anche: “Altissimo rischio”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

bus esce di strada e precipita nel vuoto decine di vittime

© Tvzap.it - Bus esce di strada e precipita nel vuoto: decine di vittime

In questa notizia si parla di: esce - strada

Ostia, bisarca esce di strada e invade la corsia: chiusa la via del Mare

Esce di strada in moto, finisce contro un palo. Resta cosciente ma perde la vita dopo la notte

Bisarca esce di strada e colpisce auto in corsa. Via del Mare chiusa e traffico in tilt

bus esce strada precipitaBus in Sudafrica esce di strada e precipita lungo un pendio: 42 vittime, tra loro una bambina di 10 mesi - Un autobus che domenica stava viaggiando dal Sudafrica verso lo Zimbabwe è uscito di strada nei pressi di un tornante su un tratto montuoso, per poi cadere ... fanpage.it scrive

bus esce strada precipitaPaura a Messina: bus ATM precipita in un torrente | DETTAGLI - Preoccupazione stamani nei pressi di Larderia, quartiere della zona sud di Messina, dove un mezzo ATM è uscito fuori strada, sbattendo col guard rail. Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bus Esce Strada Precipita