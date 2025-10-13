Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la provincia sudafricana del Limpopo nel pomeriggio di domenica 12 ottobre. Un autobus proveniente da Gqeberha, situata nella Provincia del Capo Orientale, e diretto verso lo Zimbabwe ha perso il controllo in un tratto montuoso dell’autostrada, finendo per precipitare da un pendio. Il veicolo trasportava decine di passeggeri, in gran parte cittadini dello Zimbabwe e del Malawi, molti dei quali stavano facendo ritorno nei loro Paesi d’origine. Leggi anche: Scomparso da 15 anni, ora la scoperta da brividi: come l’hanno trovato Leggi anche: “Altissimo rischio”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bus esce di strada e precipita nel vuoto: decine di vittime