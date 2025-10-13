L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, nella provincia sudafricana del Limpopo. Un autobus partito da Gqeberha, nella Provincia del Capo Orientale, diretto verso lo Zimbabwe, è precipitato da un pendio lungo un tratto montuoso dell’autostrada dopo aver perso aderenza in prossimità di un tornante. A bordo viaggiavano decine di persone, molte delle quali cittadini dello Zimbabwe e del Malawi di ritorno verso casa. Secondo il Ministero dei Trasporti locale, 42 persone hanno perso la vita — tra loro 17 uomini, 18 donne e 7 bambini, incluso un’infante di appena dieci mesi — mentre 49 passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bus esce di strada e precipita lungo un pendio: è strage. Tra le vittime una bimba di 10 mesi