Bus della croce rossa arrivati nella Striscia | è l' ora degli ostaggi Trump in volo verso Israele | La guerra è finita

Gli autobus della Croce Rossa stanno arrivando nella parte centrale della Striscia di Gaza in vista del previsto rilascio degli ostaggi e dello scambio di prigionieri. Lo riportano i siti di notizie Haaretz e Al-Jazeera. Donald Trump è atteso in Israele alle 6,20 circa. Dopo uno scambio con Netanyahu, parlerà davanti al Parlamento e incontrerà i famigliari degli ostaggi. «La guerra è finita. D’accordo?. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bus della croce rossa arrivati nella Striscia: è l'ora degli ostaggi. Trump in volo verso Israele: "La guerra è finita"

