Burocrazia e imprese Trecento milioni di costi

Il peso e soprattutto l’onere della burocrazia soffoca sempre di più il sistema delle imprese delle province di Ascoli e di Fermo. Infatti, il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è pari in provincia di Ascoli a 169 milioni di euro mentre è di 132 milioni di euro in provincia di Fermo. Una situazione che definisce sempre di più i contorni di un sistema insostenibile. Al netto della legislazione europea e di quella regionale, tra Dpcm, leggi, decreti, ordinanze ministeriali, delibere, determine, circolari, comunicati, etc., nel 2024 l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato Spa hanno pubblicato 305 Gazzette Ufficiali a cui vanno sommati 45 Supplementi ordinari e straordinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Burocrazia e imprese. Trecento milioni di costi

