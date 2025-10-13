Burocrazia e crescita | Luiss Business School e Conflavoro analizzano l’impatto della PA sulle Pmi

La Pubblica Amministrazione come fattore chiave — o freno — per la competitività delle imprese italiane. È il tema al centro del Rapporto “L’impatto delle criticità della Pubblica Amministrazione sulla competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese”, realizzato da Conflavoro PMI in collaborazione con la Luiss Business School, che sarà presentato mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso Villa Blanc – Aula Ciampi (via Nomentana 216, Roma). Lo studio, curato da Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact della Luiss Business School, e Aldo Sandulli, professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Luiss Guido Carli, approfondisce come le micro, piccole e medie imprese percepiscono l’impatto della macchina pubblica sulla propria competitività e capacità di sviluppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it