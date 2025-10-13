Burger King Stazione a Napoli i 30 lavoratori in presidio | Ci hanno buttati in strada
Presidio permanente dei lavoratori dell'ex Burger King della Stazione di Napoli Centrale. Presenti anche i sindacati: "Dopo 30 anni presi e buttati in strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it
