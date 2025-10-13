Buona la prima per Ottobre si veste di giallo | prossimo appuntamento all' insegna della riflessione

Prosegue con successo la nona edizione di “Ottobre si veste di giallo”, il salotto letterario promosso dalla Pro Loco di Sinagra con il patrocinio del Comune di Sinagra.La giornata di ieri, sabato 11 ottobre, ha fatto registrare un’ampia partecipazione di pubblico, confermando il crescente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

