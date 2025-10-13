Buon onomastico Edoardo oggi 13 ottobre | video gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia, in forma straordinaria, oggi, 13 ottobre, Sant’Edoardo detto il Confessore, figlio di Etelredo II d’Inghilterra e della sua seconda moglie, Emma di Normandia. Fu canonizzato santo della Chiesa cattolica nel 1161 da Papa Alessandro III nella cattedrale di Anagni. In forma ufficiale il Santo viene festeggiato anche il 5 gennaio. Edoardo il Confessore salì al trono di Inghilterra dopo un lungo esilio. Edoardo re d’Inghilterra. Edoardo trascorse un lungo periodo di esilio in Normandia – 25 anni – e secondo quanto riferito dagli storici fu durante questo periodo che sviluppò una forte fede. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Edoardo, oggi 13 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

