Buon lavoro presidente Le congratulazioni del sindaco Tellini

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna nonché candidato consigliere regionale nella lista del Pd per la circoscrizione Toscana, ha voluto esprimre la propria soddisfazione per la rielezione di Eugenio Giani attraverso i social. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il centrosinistra vince le elezioni in Toscana, Todde: "Congratulazioni a Eugenio Giani" - Le prime proiezioni confermano i dati degli exit poll: il presidente uscente Eugenio Giani è in testa nel voto regionale. Come scrive youtg.net

Elezioni regionali Toscana 2025, Giani verso la vittoria: “Sono emozionato”. Staccato Tomasi - Eugenio Giani si conferma governatore della Toscana con la vittoria nelle elezioni regionali 2025. Si legge su padovanews.it

