Bufera sulla ministra Roccella dopo le frasi sulle gite ad Auschwitz Fondazione della Shoah | Un falso storico

13 ott 2025

Milano – La Fondazione del Memoriale della Shoah di Milano accoglie “con stupore” le dichiarazioni della ministra famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella sull’antisemitismo e sulle visite ai campi di concentramento. “Dipingere la visita a questi luoghi come frutto di un disegno politico di parte, limita prima di tutto la Memoria delle vittime e rappresenta un falso storico”, spiegano dalla Fondazione che gestisce il Binario 21 sotto la Stazione Centrale. Cosa ha detto Roccella. La polemica è scoppiata dopo che Roccella, intervenendo domenica 12 ottobre a un convegno dell’Unione delle comunità ebraiche italiane a Roma, ha affermato che “le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

