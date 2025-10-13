Bruzzone e le due inchieste su Venditti | Connessione molto scivolosa

“Un conto è l'inchiesta che riguarda Andrea Sempio, un altro quella della procura di Brescia”. Lo ha detto la dottoressa Roberta Bruzzone, intervenendo a “Ore 14”, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto dal giornalista Milo Infante. “Le due indagini, per quanto corrano su due binari paralleli, molto ravvicinati, non sono necessariamente legate”, ha precisato l'esperta commentando gli ultimi sviluppi legati all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti.     Le indagini su Venditti e la proposta dell'avvocato Durante la trasmissione è stato mandato in onda un estratto della conferenza stampa indetta ieri dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex pm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

