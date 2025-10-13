Brutta notizia per Tudor Bremer finisce sotto i ferri | quando tornerà?
Mattinata delicata per Gleison Bremer e per la Juventus. Il difensore brasiliano è stato visitato a Lione dal professor Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Un problema che ha reso necessario un intervento immediato e che rappresenta una tegola per la difesa bianconera in questa fase della stagione. L’intervento a Lione. La società ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto a un’operazione di meniscectomia artroscopica selettiva nelle prossime ore. “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
