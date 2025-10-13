Brutta notizia per Tudor Bremer finisce sotto i ferri | quando tornerà?

Rompipallone.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata delicata per Gleison Bremer e per la Juventus. Il difensore brasiliano è stato visitato a Lione dal professor Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Un problema che ha reso necessario un intervento immediato e che rappresenta una tegola per la difesa bianconera in questa fase della stagione. L’intervento a Lione. La società ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto a un’operazione di meniscectomia artroscopica selettiva nelle prossime ore. “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

brutta notizia per tudor bremer finisce sotto i ferri quando torner224

© Rompipallone.it - Brutta notizia per Tudor, Bremer finisce sotto i ferri: quando tornerà?

Leggi anche questi approfondimenti

brutta notizia tudor bremerPagina 3 | "Infortunio Bremer, i veri tempi di recupero. Colpa di Tudor? Rispondo così. C'è una buona notizia" - L'ntervista esclusiva al dottor Fabrizio Tencone, già collaboratore e poi medico sociale bianconero, oggi direttore del Centro Isokinetic di Torino ... Da tuttosport.com

brutta notizia tudor bremerJuve: infortunio Bremer, c’è una brutta notizia - Un quadro più chiaro sulle condizioni di Bremer lo avremo nel corso delle prossime ore e la Juventus aspetta la rifinitura per sciogliere in maniera definitiva i dubbi. Si legge su calciotoday.it

brutta notizia tudor bremerJuve, infortunio Bremer: già bloccato il sostituto, è a Torino | ESCLUSIVO - Con Bremer costretto a un nuovo intervento, la Juventus ha già portato Pedro Felipe in Prima Squadra dalla Next Gen: le ultime ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Brutta Notizia Tudor Bremer