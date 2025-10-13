Brutta notizia per Allegri Bremer finisce sotto i ferri | quando tornerà?

Rompipallone.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata delicata per Gleison Bremer e per la Juventus. Il difensore brasiliano è stato visitato a Lione dal professor Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Un problema che ha reso necessario un intervento immediato e che rappresenta una tegola per la difesa bianconera in questa fase della stagione. L’intervento a Lione. La società ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto a un’operazione di meniscectomia artroscopica selettiva nelle prossime ore. “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

brutta notizia per allegri bremer finisce sotto i ferri quando torner224

© Rompipallone.it - Brutta notizia per Allegri, Bremer finisce sotto i ferri: quando tornerà?

In questa notizia si parla di: brutta - notizia

Tennis, altra brutta notizia per Matteo Berrettini: annunciato il ritiro dall’ATP di Toronto

Dybala saluta la Roma? Perché stavolta è tutto diverso e può non essere una brutta notizia

Raoul Bova colpito da una brutta notizia dopo lo scandalo

Per Bremer si riuniscono Tortu, Paltrinieri, Chiellini, Eros Ramazzotti: ecco il messaggio al colosso bianconero - Dopo due settimane di terapie conservative e lavoro personalizzato si è reso necessario un consulto con il prof. Si legge su lastampa.it

brutta notizia allegri bremerBremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus - È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brutta Notizia Allegri Bremer