Brunch d’Artista | tornano gli appuntamenti tra arte e gusto di Mercato Centrale Firenze e Palazzo Strozzi

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i Brunch d’Artista, in occasione della mostra dedicata al Beato Angelico, aperta al pubblico da settembre a Palazzo Strozzi. Gli incontri, in programma nella Terrazza Enoteca di Mercato Centrale Firenze il 19 ottobre, 9 novembre e 11 gennaio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brunch - artista

Cultura, tornano dal 19 ottobre i “Brunch d’Artista”

Cerca Video su questo argomento: Brunch D8217artista Tornano Appuntamenti