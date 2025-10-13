Bruce Willis la figlia Tallulah ricorda il bullismo per la somiglianza col padre | Ora ne vado fiera

Negli anni della sua adolescenza, la figlia del celebre attore sarebbe stata pesantemente bullizzata da alcune persone per il suo aspetto Tallulah Willis ha celebrato la sua somiglianza con il famoso papà Bruce Willis, denunciando gli adulti che da adolescente la prendevano in giro per il suo aspetto fisico. L'attrice, che oggi ha 31 anni, ha condiviso il suo credo nell'amore per se stessi in un post su Instagram in cui ha abbracciato tutte le sue caratteristiche somiglianti a quelle del padre, compreso il sorriso e "oserei dire, il mento" che un tempo le facevano "venire voglia di farla finita". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

