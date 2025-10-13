Briga inizia il suo Sentimenti club tour da Napoli con tante emozioni e duetti d’eccezione

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper e cantautore BRIGA e’ tornato sul palco, quello della Casa della Musica con la prima tappa di “SENTIMENTI CLUB TOUR“. Ha offerto ai suoi fan non solo tanta buona musica cantando le sue hit e brani del suo ultimo album, sentimenti ma anche tante emozioni con duetti d’eccezione con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: briga - inizia

briga inizia suo sentimentiBriga alla Casa della Musica di Napoli: sentimenti e duetti con LDA, AKA7even, Lucariello ed Eddie Brock - Briga in concerto alla Casa della Musica di Napoli: sentimenti e duetti con LDA, AKA7even, Lucariello ed Eddie Brock ... Da superguidatv.it

briga inizia suo sentimentiBriga torna con ‘Sentimenti club tour’: “La musica è diventata una grandissima giungla. Io sono un autore e traduco i miei pensieri in canzoni. A Sanremo porterei un ... - Intervista a Briga che presenta Sentimenti club tour: "La musica è una giungla. Lo riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Briga Inizia Suo Sentimenti