Briga inizia il suo Sentimenti club tour da Napoli con tante emozioni e duetti d’eccezione

Il rapper e cantautore BRIGA e’ tornato sul palco, quello della Casa della Musica con la prima tappa di “SENTIMENTI CLUB TOUR“. Ha offerto ai suoi fan non solo tanta buona musica cantando le sue hit e brani del suo ultimo album, sentimenti ma anche tante emozioni con duetti d’eccezione con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: briga - inizia

CLADDAGH FEST. . Con questo 2025, Claddagh Fest è giunto alla sua sesta edizione. Un viaggio iniziato con le idee e i sogni di un gruppo di amici si è trasformato in un grandioso momento di festa e aggregazione che ogni anno cresce e non smette mai di - facebook.com Vai su Facebook

Briga alla Casa della Musica di Napoli: sentimenti e duetti con LDA, AKA7even, Lucariello ed Eddie Brock - Briga in concerto alla Casa della Musica di Napoli: sentimenti e duetti con LDA, AKA7even, Lucariello ed Eddie Brock ... Da superguidatv.it

Briga torna con ‘Sentimenti club tour’: “La musica è diventata una grandissima giungla. Io sono un autore e traduco i miei pensieri in canzoni. A Sanremo porterei un ... - Intervista a Briga che presenta Sentimenti club tour: "La musica è una giungla. Lo riporta superguidatv.it