Bridgerton rilasciato il teaser trailer della quarta stagione e rivelata la data d’uscita
Netflix ha rivelato le date di uscita e il teaser trailer della quarta stagione di Bridgerton, che arriverà in due parti. I primi quattro episodi debutteranno il 29 gennaio 2026, mentre i restanti quattro usciranno il 26 febbraio 2026. Secondo la descrizione di Netflix per la quarta stagione, “ ‘Bridgerton’ si concentra sul secondogenito bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è restio a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera di sua madre “. La nuova stagione vede protagonisti Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton, Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek, Jonathan Bailey nel ruolo di Anthony Bridgerton, Victor Alli nel ruolo di Lord John Stirling, Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury, Julie Andrews nel ruolo di Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne nel ruolo di Mrs. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: bridgerton - rilasciato
Rilasciato il poster ufficiale della quarta stagione di Bridgerton. Su Netflix da Gennaio in due capitoli. - X Vai su X
Bridgerton 4: il teaser svela la nuova storia d’amore di Benedict, in arrivo su Netflix nel 2026 - Netflix ha rilasciato oggi il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, l’acclamata serie targata Shondaland ... Lo riporta cinefilos.it
Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno nell'universo Shondaland - Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero. Riporta libero.it