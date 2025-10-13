Netflix ha rivelato le date di uscita e il teaser trailer della quarta stagione di Bridgerton, che arriverà in due parti. I primi quattro episodi debutteranno il 29 gennaio 2026, mentre i restanti quattro usciranno il 26 febbraio 2026. Secondo la descrizione di Netflix per la quarta stagione, “ ‘Bridgerton’ si concentra sul secondogenito bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è restio a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera di sua madre “. La nuova stagione vede protagonisti Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton, Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek, Jonathan Bailey nel ruolo di Anthony Bridgerton, Victor Alli nel ruolo di Lord John Stirling, Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury, Julie Andrews nel ruolo di Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne nel ruolo di Mrs. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bridgerton, rilasciato il teaser trailer della quarta stagione e rivelata la data d’uscita