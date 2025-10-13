Bridgerton la quarta stagione sarà divisa in due parti | le date d’uscita

(Adnkronos) – La quarta stagione di Bridgerton è sempre più vicina e Netflix e Shondaland hanno deciso di svelare oggi il primo teaser trailer e le date di uscita. Come già accaduto per la terza stagione, Netflix ha deciso di non rilasciare tutti gli episodi contemporaneamente. La celebre serie tornerà nel 2026, divisa in due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

