Bridgerton 4 | torna la serie dei record stavolta con l’amore proibito di Benedict

Serie tv. – È il più sognatore dei fratelli Bridgerton, un artista ribelle e insofferente alle regole dell’alta società londinese. Ma nella prossima stagione, anche per lui arriverà il momento di fare i conti con il cuore. La quarta stagione di “Bridgerton”, prodotta da Shondaland e firmata da Shonda Rhimes, racconterà la storia d’amore di Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. . L’attesissima nuova parte della saga debutta su Netflix con la prima parte (episodi 1-4) il 29 gennaio 2026, mentre la seconda (episodi 5-8) sarà disponibile dal 26 febbraio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Bridgerton 4”: torna la serie dei record, stavolta con l’amore proibito di Benedict

