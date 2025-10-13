Bridgerton 4 su Netflix | parte 1 dal 29 gennaio 2026 e parte 2 dal 26 febbraio Che ruolo avrà Lady Whistledown?

La quarta stagione di Bridgerton ha finalmente una doppia data: la parte 1 arriva su Netflix giovedì 29 gennaio 2026, la parte 2 giovedì 26 febbraio 2026. Otto episodi totali, distribuiti in due blocchi, secondo la formula già vista nelle stagioni recenti. Al centro del nuovo capitolo ci sono Benedict Bridgerton e Sophie, mentre i fan si chiedono come verrà gestita la presenza di Lady Whistledown, dopo lo svelamento dell’identità di Penelope nel finale della stagione 3. Indice. Uscita in due parti: cosa cambia per gli spettatori. Trama e protagonisti: la stagione di Benedict (e di Sophie). Lady Whistledown dopo lo svelamento: come può essere presente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Bridgerton 4 su Netflix: parte 1 dal 29 gennaio 2026 e parte 2 dal 26 febbraio. Che ruolo avrà Lady Whistledown?

In questa notizia si parla di: bridgerton - netflix

Bridgerton: la nuova serie perfetta da guardare su netflix

Arrivano i parchi divertimento di Netflix: sono a tema Bridgerton, Stranger Things e Squid Game

Twisted love: novità sulla serie sostitutiva di Bridgerton su Netflix

Rilasciato un nuovo teaser della quarta stagione di Bridgerton, in arrivo su Netflix il 29 gennaio (Parte I) e 26 febbraio (Parte II) - X Vai su X

Un nuovo poster della quarta stagione di #Bridgerton, subito rimosso dai social di #Netflix, potrebbe aver svelato quando usciranno i nuovi episodi: ne parliamo qui - facebook.com Vai su Facebook

Bridgerton 4, il teaser della parte 1 ci riporta in pieno nell'universo Shondaland - Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero. Da libero.it

Bridgerton 4, il teaser trailer annuncia le date d'uscita su Netflix (e il plurale non è un errore) - La nuova stagione dell'acclamata serie Netflix racconterà l'amore 'proibito' tra Benedict Bridgerton e la misteriosa Dama d'Argento, ma, come annuncia il teaser trailer, lo farà in due date diverse ... Lo riporta movieplayer.it