Bridgerton 4 | il teaser svela la nuova storia d’amore di Benedict in arrivo su Netflix nel 2026
Netflix ha rilasciato oggi il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, l’acclamata serie targata Shondaland che tornerà nel 2026 con un nuovo capitolo di passioni e intrighi nell’alta società londinese. La prima parte (episodi 1-4) debutterà il 29 gennaio, mentre la seconda parte (episodi 5-8) sarà disponibile dal 26 febbraio, solo su Netflix. La trama di Bridgerton 4: la stagione di Benedict. Protagonista di questa nuova stagione è Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il bohémien secondogenito della famiglia, ancora restio a seguire le regole e i doveri della società. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Il teaser poster della quarta stagione di #Bridgerton #BridgertonS4 in arrivo su #Netflix nel 2026: http://emozionialcinema.it/2025/10/bridgerton-stagione-4-il-primo-poster.html… - X Vai su X
Bridgerton 4: una nuova coppia scuote la saga. Trailer, immagini e un annuncio da non perdere! ARTICOLO NEI COMMENTI Vai su Facebook
Bridgerton 4: trailer, trama e uscita della nuova stagione Netflix - Netflix svela il teaser di Bridgerton 4: la nuova stagione, in uscita nel 2026, racconta l’amore proibito tra Benedict e la misteriosa Dama d’Argento ... Secondo mentelocale.it
Bridgerton 4: Trapelata per errore la data d'uscita della quarta stagione? - I profili social ufficiali di Netflix Olanda hanno pubblicato (e poi prontamente cancellato) un nuovo poster della quarta stagione di Bridgerton che svelerebbe le date d'uscita dei nuovi episodi. Si legge su comingsoon.it