Bridgerton 4 | E’ uscito il trailer della quarta stagione della serie Netflix!

Netflix ha finalmente svelato i dettagli tanto attesi della quarta stagione di Bridgerton, concentrata sulla storia d'amore tra il secondogenito bohémien Benedict Bridgerton e l'enigmatica Sophie. I fan della serie romantica di successo possono segnare le date: la data di uscita di Bridgerton 4 è fissata per l'inizio del 2026 e l'uscita avverrà in due parti distinte. Bridgerton 4: Date di uscita su Netflix. La piattaforma di streaming rilascerà la quarta stagione in due tranche: Parte 1 (Episodi 1-4): Debutto il 29 gennaio 2026. Parte 2 (Episodi 5-8): Uscita il 26 febbraio 2026. Un teaser trailer è stato diffuso per stuzzicare gli spettatori in attesa di assistere al corteggiamento di Benedict.

