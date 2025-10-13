bridgerton 4 dal 29 gennaio su netflix

Ci siamo. Bisognerà aspettare ancora qualche mese ma la quarta stagione di Bridgerton ha una data d’uscita, anzi due, perchè i nuovi otto episodi arriveranno su Netflix in due parti distinte. La prima parte di Bridgerton 4 sarà disponibile a partire da giovedì 29 gennaio 2026, mentre la seconda da giovedì 26 febbraio. Ancora una volta un mese di distanza per sapere come va a finire, tradizione inaugurata con la seconda stagione e ormai consuetudine su Netflix per i titoli più attesi. Su quello che dovete aspettarvi dal capitolo dedicato a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e a Sophie Baek (Yerin Ha) vi abbiamo già ampiamente aggiornati, ma il trailer rilasciato da Netflix mette in risalto un interessante dettaglio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

