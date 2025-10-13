Bremer stagione finita? Nuovo intervento al ginocchio già operato Juve nel panico

Gleison Bremer sarà costretto a un nuovo intervento al ginocchio già operato lo scorso anno, la Juventus è nel panico e così i suoi tifosi. La stagione è finita? Diventa interessante andare ad approfondire il discorso legato al centrale brasiliano che affronterà un nuovo lungo stop. Ecco cosa è accaduto. (ANSA) TvPlay.it Lo stop e il ghiaccio sul ginocchio che gli avevano fatto saltare le ultime partite avevano creato preoccupazione, anche se all'interno del mondo Juve la cosa era stata minimizzata verso l'esterno.

