Bremer si ferma di nuovo | operazione al menisco per il difensore della Juventus e due mesi di stop

Non c’è pace per il difensore brasiliano dei bianconeri. Appena tornato in campo ad un anno dalla lesione al crociato, Gleison Bremer si ferma di nuovo per sottoporsi ad un nuovo intervento per la rimozione del menisco del ginocchio sinistro. Solo dopo verranno stabiliti i tempi di recupero. BREMER SI FERMA DI NUOVO: IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS Confermate le brutte sensazione dei giorni scorsi quando il giocatore aveva dovuto saltare sia la gara di campionato con il Milan che quella di Champions con il Villareal. Il club bianconero ha diramato una nota ufficiale a riguardo:” Questa mattina a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

